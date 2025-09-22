DAX23.653 +0,5%ESt505.486 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.558 +0,4%Nas22.734 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1791 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.780 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Profil
Notierung im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag in Rot

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 20,20 EUR.

1&1 AG
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Aktien
1&1 AG
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 20,20 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 19,76 EUR. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 10.180 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,894 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

