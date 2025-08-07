Deutsche Bank AG

1&1 Buy

11:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung verfehlt, schrieb Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf operativer Ebene hätten sich zudem die wichtigsten Leistungskennziffern im Mobilfunkgeschäft verbessert und in der Festnetzsparte verschlechtert./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG