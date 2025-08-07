DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
1&1 Aktie

18,50 EUR +0,08 EUR +0,43 %
STU
Marktkap. 3,27 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

Deutsche Bank AG

1&1 Buy

11:56 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
18,50 EUR 0,08 EUR 0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung verfehlt, schrieb Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf operativer Ebene hätten sich zudem die wichtigsten Leistungskennziffern im Mobilfunkgeschäft verbessert und in der Festnetzsparte verschlechtert./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,76%
Analyst Name:
Keval Khiroya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

11:56 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Hold Warburg Research
02.06.25 1&1 Equal Weight Barclays Capital
20.05.25 1&1 Hold Warburg Research
mehr Analysen

