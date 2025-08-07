1&1 Aktie
Marktkap. 3,27 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung verfehlt, schrieb Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf operativer Ebene hätten sich zudem die wichtigsten Leistungskennziffern im Mobilfunkgeschäft verbessert und in der Festnetzsparte verschlechtert./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,76%
|
Analyst Name:
Keval Khiroya
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|11:56
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
