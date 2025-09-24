DAX23.561 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.026 -0,2%Nas22.354 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

25.09.25 16:11 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 20,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,10 EUR 0,44 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 20,05 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 19,90 EUR. Bei 20,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.680 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

