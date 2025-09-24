DAX23.425 -1,0%ESt505.426 -0,7%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.751 +0,4%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag leichter

25.09.25 12:07 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag leichter

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,10 EUR 0,44 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 20,05 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,15 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 1.031 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 5,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Abschläge von 44,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

