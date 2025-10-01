DAX23.806 -0,3%ESt505.512 -0,3%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,44 -0,9%Gold3.892 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag stärker

01.10.25 09:27 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 20,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 1&1 legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,15 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 20,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 21,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Abschläge von 44,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987,92 Mio. EUR – eine Minderung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 991,54 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Experten sehen bei 1&1-Aktie Potenzial

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1&1 von vor 10 Jahren angefallen

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen