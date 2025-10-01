1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag stärker

Kurs der 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 20,15 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,15 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 20,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 21,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Abschläge von 44,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987,92 Mio. EUR – eine Minderung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 991,54 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Experten sehen bei 1&1-Aktie Potenzial

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1&1 von vor 10 Jahren angefallen

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen