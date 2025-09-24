DAX23.689 -0,2%ESt505.487 -0,4%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1749 +0,2%Öl67,17 -0,7%Gold3.829 -0,1%
So bewegt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

30.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,90 EUR -0,15 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 20,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 9 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 21,20 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 4,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 81,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,894 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
