DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

02.10.25 09:29 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 20,25 EUR zu.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 20,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 20,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,25 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.224 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 4,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 45,19 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,898 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen