1&1 im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag mit Kursabschlägen

06.10.25 09:27 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 20,05 EUR ab.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 20,05 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 20,05 EUR. Bisher wurden heute 57 1&1-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 21,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,74 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 80,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,898 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

