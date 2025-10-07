1&1 Aktie News: 1&1 fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 20,00 EUR ab.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 20,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,98 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 16.737 Stück.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 6,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 80,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,37 Prozent zurück. Hier wurden 987,92 Mio. EUR gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,898 EUR je 1&1-Aktie.



