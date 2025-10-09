DAX24.667 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,94 -0,2%Gold4.042 +0,1%
Aktienentwicklung

1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Mittag

09.10.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 20,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,86 EUR -0,19 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 11:47 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,35 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 20,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.803 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 21,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,19 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,895 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

mehr Analysen