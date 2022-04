Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Um 13:12 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 33,04 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,02 EUR ein. Mit einem Wert von 33,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 397.414 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 44,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 19,22 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,16 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 22.02.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,88 EUR je Aktie eingenommen. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2021-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 22.02.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,89 EUR je Aktie belaufen.

