Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 43,13 EUR ab.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 43,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,87 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 42,91 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 31.607 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,06 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 27,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 55,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

