Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 31,52 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 31,52 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 31,21 EUR. Bei 31,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.569 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 31,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,81 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 44,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge