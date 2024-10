Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 33,93 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 33,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 33,83 EUR. Bei 34,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 85.561 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 35,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 38,84 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

