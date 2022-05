Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittag positiv

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 34,08 EUR zu. Bei 34,29 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388.369 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 47,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,40 Prozent. Bei einem Wert von 26,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 27,69 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,11 EUR.

Am 22.02.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 EUR, nach 0,88 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.966,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.304,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.05.2023 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,87 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius