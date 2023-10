Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,54 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,54 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,78 EUR. Bei 28,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 212.792 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,39 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 34,46 EUR angegeben.

Am 02.08.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Fresenius SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

