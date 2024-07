Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Mittag

Fresenius SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,55 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,74 EUR aus. Mit einem Wert von 28,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.157 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Mit einem Zuwachs von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 19,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,945 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 44,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren angefallen