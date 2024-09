Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 33,27 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 33,27 EUR nach. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,03 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.739 Fresenius SE-Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,61 EUR an. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 39,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

