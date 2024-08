Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag nach

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 30,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 30,90 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,36 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 443.737 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 22,56 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,875 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,81 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge