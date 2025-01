Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 33,94 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 33,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 34,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 275.268 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,78 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,847 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 39,50 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,91 EUR je Aktie belaufen.

