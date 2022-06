Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 31,54 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 31,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,64 EUR. Zuletzt wechselten 16.650 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 26,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 18,17 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,09 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9.720,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 8.984,00 EUR umgesetzt.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Fresenius SE.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

