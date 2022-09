Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 24,92 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,07 EUR. Bei 24,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 357.912 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 44,02 EUR erreichte der Titel am 07.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.08.2022 auf bis zu 23,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 6,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 03.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.018,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.246,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 01.11.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,23 EUR je Aktie.

