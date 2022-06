Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 30,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 30,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,28 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.633 Stück gehandelt.

Bei 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (26,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 44,09 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 04.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 9.720,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 8.984,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,82 EUR je Aktie aus.

