Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag tiefer

Die Fresenius SE-Aktie musste um 07.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 31,24 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,88 EUR nach. Bei 31,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 471.957 Aktien.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 47,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 34,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (26,69 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,05 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,09 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.720,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,82 EUR je Aktie aus.

