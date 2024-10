Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Dienstagvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 11.970 Stück.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 35,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 39,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,873 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 38,84 EUR.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

