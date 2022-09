Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag in Grün

Das Papier von Fresenius SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 25,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 629.368 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2021 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 40,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.018,00 EUR – ein Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.246,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 31.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,23 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

