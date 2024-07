Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 29,04 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 29,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,87 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 58.129 Aktien.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 6,98 Prozent niedriger. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,60 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,945 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,95 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

