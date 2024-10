Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 33,74 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 33,74 EUR abwärts. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 312.943 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 40,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,66 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

