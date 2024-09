Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 33,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 33,82 EUR abwärts. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,71 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 357.990 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,06 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,70 Prozent niedriger. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,805 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer