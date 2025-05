Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,33 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,33 EUR. Bei 43,58 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 43,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.265 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 44,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,68 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Fresenius SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

