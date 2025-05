Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 43,04 EUR abwärts.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 43,04 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 42,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 369.430 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,06 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 2,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.05.2024 (27,26 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 36,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,34 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

