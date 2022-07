Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Fresenius SE-Aktie wies um 12.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,16 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,02 EUR aus. Bei 28,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211.146 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,83 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 26,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 6,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,25 EUR an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 9.720,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.984,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Fresenius SE-Aktie.

