Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 42,65 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 42,65 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,61 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 354.267 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 36,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,51 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 07.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Fresenius SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

