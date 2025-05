Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 42,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 42,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,98 EUR aus. Bei 42,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 154.348 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 44,06 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,41 Prozent. Bei 27,26 EUR fiel das Papier am 22.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,44 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 5,65 Mrd. EUR, gegenüber 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet

Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse