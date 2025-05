Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,24 EUR abwärts.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,24 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,09 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,13 EUR. Zuletzt wechselten 30.611 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 54,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 48,44 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

