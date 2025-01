Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 34,76 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,76 EUR. Bei 34,85 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.804 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2024 markierte das Papier bei 36,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (24,32 EUR). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 42,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,847 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,43 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,37 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

