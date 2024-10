Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Fresenius SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 33,59 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 33,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.616 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 35,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 28,76 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

