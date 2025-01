Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 35,28 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 35,28 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 35,25 EUR. Bei 35,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 37.168 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Abschläge von 31,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,846 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 40,86 EUR.

Am 06.11.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2025 terminiert. Fresenius SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

