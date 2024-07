Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 29,37 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 29,37 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,59 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 393.282 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,918 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,56 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.



