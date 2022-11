Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE

Die Fresenius SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 23,78 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 23,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 565.771 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 38,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,81 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 32,76 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.018,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.324,00 EUR in den Büchern standen.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,11 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

