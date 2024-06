Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 29,47 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 29,47 EUR abwärts. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,27 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.509 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,964 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

