Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 20,17 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,08 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.840 Stück gehandelt.

Am 02.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,50 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 52,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 38,02 EUR angegeben.

Am 03.08.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 31.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,20 EUR fest.

