Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,55 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,85 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.389 Stück gehandelt.

Am 06.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 4,35 Prozent zulegen. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 34,64 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren