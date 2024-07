Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 30,46 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 30,46 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 269.660 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 27,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,918 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,56 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.

