Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 30,11 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 30,11 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,99 EUR. Mit einem Wert von 30,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 92.847 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 20,52 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,909 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 vorlegen. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

