Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,03 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 30,03 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,90 EUR nach. Bei 30,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 308.167 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,909 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

