Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,04 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 32,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,99 EUR. Zuletzt wechselten 10.896 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 33,57 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,68 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,29 Prozent zurück. Hier wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 10,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,80 EUR je Aktie.

