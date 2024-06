Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 28,31 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,20 EUR. Mit einem Wert von 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.486 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Abschläge von 15,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,56 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

