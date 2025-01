So entwickelt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag an Boden

21.01.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 36,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 36,44 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.295 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 36,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,26 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,846 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 40,86 EUR. Am 06.11.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 5,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Fresenius SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester

