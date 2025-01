Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,35 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,35 EUR nach oben. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,35 EUR zu. Mit einem Wert von 36,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.702 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 36,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,91 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,846 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je Fresenius SE-Aktie.

